Teknesinin direği kırıldı: 1 ay mahsur kaldığı okyanustan mucizeyle kurtuldu

Kaliforniyalı 39 yaşındaki Kai Sato, 7 Haziran'da Catalina Adası'ndan Hawaii'ye gitmek üzere yelkenlisiyle yola çıktı. Ancak yolculuğunun ikinci haftasında teknesinin direği kırıldı. Motorla geri dönmeye çalışırken yakıtı da tükenen Sato, iletişim imkanlarını kaybederek Pasifik Okyanusu'nun ortasında sürüklenmeye başladı.

HAFTALARCA OKYANUSTA SÜRÜKLENDİ

Okyanusun ortasında mahsur kalan denizci, hayatta kalabilmek için deniz suyundan elde ettiği su buharını içti, teknesine sıçrayan balık ve kalamarları yedi. Elindeki yulaf ezmesini de dikkatli şekilde tüketen Sato, günlerce yalnız başına doğaçlama yöntemlerle teknesini onarmaya çalışsa da yardım gelene kadar okyanusta sürüklenmeye devam etti.

TİCARET GEMİSİYLE KURTULDU

Yaklaşık bir ay sonra rotası, Pasha Hawaii adlı bir yük gemisiyle kesişti. Gemi mürettebatı, Sato'yu güvenli şekilde gemiye alarak yiyecek, su ve barınma imkanı sağladı. Kurtarılmasının ardından duygusal anlar yaşadığını anlatan Kai Sato, yaşadığı zorlu sürece rağmen deniz tutkusundan vazgeçmediğini belirterek, gelecekte daha büyük bir tekneyle yeni bir okyanus yolculuğuna çıkmayı planladığını söyledi.