Okyanusun ortasına tam 120 milyon ton kum döküp üstüne de koca bir şehir diktiler!

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta Atlantik Okyanusu doldurularak inşa edilen Eko Atlantic projesi kıyı erozyonuna karşı devasa bir kalkan oluyor. Yoğun nüfus artışı nedeniyle toprak sıkıntısı yaşanan bölgede okyanus tabanından taranan kumlarla 10 milyon metrekarelik yeni bir akıllı şehir kuruluyor.

OKYANUSA KARŞI TAARRUZ BAŞLADI

Doğrudan Atlantik Okyanusu'na bakan Lagos kıyıları dalgalar ve gelgitler nedeniyle ciddi bir erozyon tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Tarihsel haritalara göre 100 yıl önce kıyı şeridi bugünkü konumundan yaklaşık 3 kilometre daha ileride yer alıyordu.

Yaşanabilir toprakların deniz tarafından yutulması üzerine harekete geçen mühendisler okyanusa karşı savunma mekanizması geliştirdi. South Energyx Nigeria Limited firması ile Lagos hükümeti ortaklığında yürütülen projede sadece mevcut kıyı korunmuyor, geçmişteki kara sınırları yeniden kazanılıyor.

8 BİN METRELİK DEV DUVAR ÖRÜLDÜ

Proje kapsamında dalga enerjisini sönümlemek amacıyla Büyük Lagos Duvarı adı verilen ağır bir hidrolik mühendislik bariyeri örülüyor. Tamamlandığında 8,5 kilometre uzunluğa ulaşacak olan devasa deniz duvarının 7 kilometreden fazla kısmı tamamlandı. Kıyı savunma duvarının inşası ve danışmanlığından sorumlu olan Haskoning firması en uygun çözümü bulmak için geçmişe odaklandı.

Haskoning Proje Direktörü Geert Hendriks en uygun çözümün deniz savunma yapısını denizin ilerlediği mevcut noktaya değil, 1905 yılındaki orijinal kıyı şeridine inşa etmek olduğunu vurguladı.

250 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Yapay kara parçasını oluşturmak için teknik planda 95 milyon metreküp kum kullanılması öngörülüyor. Güncel aşamada dökülen miktar 75 milyon metreküpün üzerine çıktı. Yeni şehir tamamlandığında 250 bin yerleşik sakine ev sahipliği yapacak. Kentin günlük iş ve ziyaret amaçlı 150 bin kişilik bir insan hareketliliğini kaldırması bekleniyor.

ALTYAPI ŞİMDİDEN HAZIR

Projede ilk iki fazın köprüleri, su ve kanalizasyon sistemleri 2021 yılında tamamlandı. Şehrin ilk aşamalarına hizmet etmek üzere 10 MVA kapasiteli bir doğal gaz enerji santrali ile 48 kilometrelik yeraltı kablo ağı kuruldu. Bölgede konutların yanı sıra Rugby School Nigeria gibi eğitim kurumları da Eylül 2025 itibarıyla faaliyete geçti. Dev mega kent projesi üçüncü faz çalışmalarıyla genişlemeye devam ediyor.