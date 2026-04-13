Tek bir damla bile tatlı su kaynağı yoktu! 250 yıl yaşadılar

Yayınlanma:
Santa Bárbara Adası’nda tatlı su olmadan 250 yılı aşkın süredir hayatta kalan keçi sürüsü bilim dünyasını şaşırtıyor. Deniz suyu adaptasyonu ile bitkisel beslenme arasında tartışma sürerken, araştırmacılar bu olağanüstü dayanıklılığın genetik sırlarını çözmeye çalışıyor.

Brezilya açıklarında bulunan ve tek bir damla tatlı su kaynağı barındırmayan Santa Bárbara Adası bilim insanlarının radarına girdi. Yaklaşık iki buçuk asır boyunca bu izole bölgede hayatta kalmayı başaran keçi sürüsü modern biyoloji kurallarına meydan okuyor. Sömürgeciler tarafından terk edildikleri tahmin edilen bu canlıların hiçbir su kaynağı olmadan nasıl geliştiği ise hala tam olarak çözülebilmiş değil.

SUSUZLUK BU KEÇİLERİ DURDURAMADI

Tarihi veriler bu dayanıklı hayvanların Bahia kıyılarından 70 kilometre uzaktaki volkanik adada 250 yılı aşkın süredir var olduğunu kanıtlıyor. Eskiden denizcilerin gıda ihtiyacını karşılamak için bölgeye bırakılan bu sürüler sömürgecilik faaliyetleri sona erince kaderlerine terk edildi. Ancak Santa Bárbara’nın kavurucu rüzgarı ve kurak yapısı bu keçileri durdurmaya yetmedi.

250 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Bilim insanlarını en çok şaşırtan durum ise bu süre zarfında hayvanların sadece hayatta kalması değil aynı zamanda nüfuslarını hızla artırması oldu.

TEK BİR DAMLA SU İÇMEDEN NASIL YAŞADILAR?

Bölgede araştırma yürüten uzmanlar yıllardır süren gözlemlerine rağmen tek bir keçinin bile su içtiğine tanıklık etmedi. Bu durum hayatta kalma stratejilerine dair farklı teorileri beraberinde getiriyor.

ARAŞTIRMACILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı araştırmacılar keçilerin zamanla deniz suyu tüketmeye alışarak bu genetik mirası yavrularına aktardığını savunurken diğer bir grup uzman ise adada yetişen ve bünyesinde bol miktarda sıvı barındıran "beldroega" bitkisinin temel sıvı kaynağı olduğunu düşünüyor.

İSTİLA RİSKİ TAŞIYAN SÜRÜ UZAKLAŞTIRILDI

Abrolhos Ulusal Deniz Parkı yetkilileri adadaki doğal yaşamı ve özellikle burada üreyen 7 farklı deniz kuşu türünü korumak adına geçtiğimiz ay önemli bir adım attı. Kontrolsüz şekilde çoğalan ve endemik bitki örtüsüne zarar vermeye başlayan son 27 keçi adadan güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

Yetkililer müdahale edilmemesi durumunda sürünün tüm adayı istila ederek kendi ekosistemlerini de yok etme riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

İKİZ BEBEKLER DAYANIKLILIĞIN SİMGESİ OLDU

Bilim dünyası bu "gizemli" sürünün peşini bırakmaya niyetli değil. Araştırmacılar adadaki doğumların büyük çoğunluğunun ikiz olması nedeniyle hayvanların oldukça sağlıklı ve iyi beslenmiş olduğu sonucuna vardı.

Bu olağanüstü dayanıklılığın sırrı çözülebilirse küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele eden bölgeler için yeni hayvan ırklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Santa Bárbara keçilerinin genetik şifreleri özellikle Brezilya’nın kurak kuzeydoğu topraklarında hayvancılığın geleceğini değiştirebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

