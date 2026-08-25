Tarihin ilk markasıymış: 3 bin 600 yıl önce bile çakmalarını yapmışlar

Viyana Üniversitesi ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü araştırmacıları, Kuzeybatı Arabistan'daki Kurayya Vahasında 3 bin 600 yıl önce üretilen seramiklerin dünya tarihinin bilinen ilk "markalaşma" örneği olduğunu tespit etti. PLOS One dergisinde yayımlanan çalışma, ticari marka kavramının Sanayi Devrimi ya da Roma döneminden çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

TUNÇ ÇAĞI'NIN İLK TİCARİ MARKASI

Geç Orta Tunç Çağı'na tarihlenen ve Kurayya Boyalı Seramiği olarak adlandırılan kapların kendine özgü görsel kimliği, üretim teknolojisindeki sürekliliği ve geniş ihracat ağıyla bir marka niteliği taşıdığı saptandı.

Bilim insanları markalaşma olgusunu doğrulamak için görsel kimlik, malzeme tutarlılığı, teknolojik süreklilik ve ihracat dolaşımı gibi zorlu kriterleri inceledi. Kıt imkanlara sahip çöl vahasında üretilen kapların tüm bu şartları eksiksiz karşıladığı anlaşıldı.

ROMA'DAN 16 ASIR DAHA ESKİ

Arkeoloji dünyasında markalaşmanın yaklaşık 2 bin yıl önce Romalı kılıç ustalarının ürünlerine vurduğu damgalarla başladığı kabul ediliyordu. Ancak Kurayya Vahası'ndaki bulgular, bu ticari mekanizmanın 3 bin 200 yıldan daha eskiye, Tunç Çağı'na kadar uzandığını kanıtladı.

Araştırmanın başyazarlarından Prof. Marta Luciani, "Vaha sakinleri hem evlerinde el üstünde tutacakları hem de yurt dışına ihraç edecekleri kendi seramik repertuarlarını yaratacak kadar becerikli ve yenilikçiydiler" diyerek yerel toplulukların marjinal olmaktan çok uzak bir teknolojik bilgi birikimine sahip olduğunu vurguladı.

YÜZYILLARCA TAKLİTLERİ YAPILDI

Tarihsel süreçte kökeni bilinmediği için "Medyen Seramiği" olarak adlandırılan kapların, icat edildikten 400 yıl sonra hayvan ve insan ritüeli motifleriyle estetik zirvesine ulaştığı belirlendi. Ürünlerin kalitesi ve kazandığı itibar nedeniyle komşu bölgelerde yerel taklitlerinin ve kopyalarının üretildiği saptandı.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Seramik Laboratuvarı Başkanı Pamela Fragnoli, petrogratik analizler ve kap biçimlendirme teknolojilerini inceleyerek üretimin kesintisiz sürdüğünü doğruladı. Kurayya geleneğinin ürettiği bu seramikler, Güney Levant ve Suriye'ye kadar uzanan onlarca millik bir ticaret ağında kendine yer buldu