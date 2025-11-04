Tarihi görüşme kesinleşti! Trump Şara'yı ağırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın biz zamanlar başına ödül konulan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ağırlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklandı.

ŞARA'DA BEYAZ SARAY YOLCUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın birifinginde Şara'nın Trump ile bir araya geleceği yönündeki iddiaları doğruladı.

Suudi Arabistan Prensi Selman -ABD Başkanı Donald Trump - Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Trump'ın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'yı ağırlayacağını belirten Leavitt, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

  • "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır."

Söz konusu görüşme bir Suriye Devlet Başkanı'nın ilk Beyaz Saray ziyareti olacak.

Trump Şara'yı yere göğe sığdıramadıTrump Şara'yı yere göğe sığdıramadı

BİR ZAMANLAR BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

ABD yönetimi, Beşar Esad'ın devirlmesinin ardından yönetimi eline alan Ahmed Şara'nın başına El Kaide üyesi olduğu dönemde ödül koymuştu.

Aralık 2024'te Şam'ı ziyaret eden üst düzey Amerikalı diplomatlar Suriye'nin Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile biraraya gelerek Suriye'nin siyasi geçiş süreci hakkında “iyi” ve “çok verimli” bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ABD, el-Şara’nın başına konulan ödülün kaldırılmasına karar verdi.

