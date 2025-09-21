Taliban'dan kitaplara 'kadın' yasağı

Afganistan’daki Taliban yönetimi, yükseköğretim seviyesinde, kadınların yazdığı kitapların kullanılmasını yasakladı. Aynı yasak kapsamında taciz ve insan haklarına ilişkin bazı derslerin de öğretimine engel getirildi.

Yazarı kadın olan yaklaşık 140 kitap, "Şeriat ve Taliban politikalarına aykırı" oldukları gerekçesiyle "sakıncalı" bulunan 680 kitaplık listeye dahil edildi.

18 DERSE YASAK

Üniversitelere ayrıca 18 dersin artık işlenemeyeceği bildirildi. Taliban yetkilileri bu derslerin "Şeriat prensipleri ve sistemin politikalarıyla çeliştiğini" söyledi.

Taliban dört yıl önce iktidara dönmesinden bu yana özellikle kadınlara yönelik birçok kısıtlama getirdi.

‘KADIN HAKLARINA SAYGILIYIZ’

Taliban hükümeti ise kadın haklarına "Afgan kültürü ve İslam hukukuna kendi yorumları çerçevesinde" saygı duyduklarını savunuyor.

Kitapları inceleyen komiteden bir üye, kadınların yazdığı kitapların yasaklandığını doğruladı ve "Kadınların yazdığı kitapların okutulmasına izin verilmiyor" dedi.

İRAN MI HEDEFLENİYOR?

Kadın yazarların kitaplarının yanı sıra, İranlı yazarların ya da İran'da basılan eserlerin de hedef alındığı gözlemleniyor.

Afganistan'daki tüm üniversitelere gönderilen 50 sayfalık listede 679 eser yer alıyor. Bunların 310'u İranlı yazarların kaleme aldığı ya da İran'da basılmış kitaplardan oluşuyor.