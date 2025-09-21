Taliban'dan kitaplara 'kadın' yasağı

Taliban'dan kitaplara 'kadın' yasağı
Yayınlanma:
Afganistan'da Taliban hükümeti, üniversitelerde kadınların yazdığı kitapları öğretim sisteminden çıkardı. Bu yeni yasak kapsamında ayrıca insan hakları ve cinsel taciz gibi derslerin öğretilmesi de yasaklandı.

Afganistan’daki Taliban yönetimi, yükseköğretim seviyesinde, kadınların yazdığı kitapların kullanılmasını yasakladı. Aynı yasak kapsamında taciz ve insan haklarına ilişkin bazı derslerin de öğretimine engel getirildi.

Yazarı kadın olan yaklaşık 140 kitap, "Şeriat ve Taliban politikalarına aykırı" oldukları gerekçesiyle "sakıncalı" bulunan 680 kitaplık listeye dahil edildi.

18 DERSE YASAK

Üniversitelere ayrıca 18 dersin artık işlenemeyeceği bildirildi. Taliban yetkilileri bu derslerin "Şeriat prensipleri ve sistemin politikalarıyla çeliştiğini" söyledi.

Taliban dört yıl önce iktidara dönmesinden bu yana özellikle kadınlara yönelik birçok kısıtlama getirdi.

Trump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram restiTrump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram resti

‘KADIN HAKLARINA SAYGILIYIZ’

Taliban hükümeti ise kadın haklarına "Afgan kültürü ve İslam hukukuna kendi yorumları çerçevesinde" saygı duyduklarını savunuyor.

Taliban'dan 'Kötülüklerin önlenmesi için' internet yasağıTaliban'dan 'Kötülüklerin önlenmesi için' internet yasağı

Kitapları inceleyen komiteden bir üye, kadınların yazdığı kitapların yasaklandığını doğruladı ve "Kadınların yazdığı kitapların okutulmasına izin verilmiyor" dedi.

İRAN MI HEDEFLENİYOR?

Kadın yazarların kitaplarının yanı sıra, İranlı yazarların ya da İran'da basılan eserlerin de hedef alındığı gözlemleniyor.

Afganistan'daki tüm üniversitelere gönderilen 50 sayfalık listede 679 eser yer alıyor. Bunların 310'u İranlı yazarların kaleme aldığı ya da İran'da basılmış kitaplardan oluşuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Dünya
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti