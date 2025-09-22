Taksiciler 18 saatlik greve gitti!

Yayınlanma:
Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, sendikanın çağrısıyla 18 saatlik greve gitti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası (SATA) çağrısıyla 18 saatlik grev düzenlendi. Grev, SATA Genel Kurul toplantısına tüm taksicilerin katılabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yerel saatle 00.00’da başlayan grev, bu akşam saat 18.00’e kadar sürecek. Grev boyunca Atina ve Attiki Bölgesi’ndeki hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

SATA, grevle ayrıca taksi yerine şoförlü araç kiralanmasına yönelik uygulamayı da protesto etmeyi hedefliyor. Yetkililer, sürücülere ve vatandaşlara grev süresince alternatif ulaşım yöntemleri kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

