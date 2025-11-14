Tabela asıldı: Pentagon gitti Savaş Bakanlığı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla ismi Savaş Bakanlığı olarak değiştirilen Pentagon'un grişine yeni tabelası asıldı.

Tabelanın duvara vidalandığı anlar bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BBC Trump'tan özür diledi

'PENTAGON' GİTTİ 'SAVAŞ BAKANLIĞI' GELDİ

'Nobel Barış Ödülü' isteyen Trump'ın Ortadoğu ve Karayipler'deki saldırgan politikaları sürerken, Pentagon'un girişine "Savaş Bakanlığı" tabelası asıldı.

Yeni unvanı 'Savaş Bakanı' olan Pete Hegseth'in tabelayı duvara astığı anlar bakanlığın resmi sosyal medya hesabından "Savaş Bakanlığı’na hoş geldiniz" ifadeleriyle paylaşıldı.

This is a new era for the Department of War. pic.twitter.com/Aq504rXjNF — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 14, 2025

SAVAŞTAN SONRA KALDIRILAN İSİM GERİ DÖNDÜ

Trump, eylül ayında Pentagon'un isminin resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Değişikliğin yasalaşması için Kongreye gideceğini de belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Anayasası, federal kurumların kurulması, düzenlenmesi ve yeniden adlandırılması konusunda nihai yetkiyi Kongreye veriyor. Bu değişiklik henüz Kongrede onaylanmadı.

"Savaş Bakanlığı" 1789’da, ABD’nin 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etmesinden 13 yıl sonra kurulmuştu. Kurumun adı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Harry Truman’ın imzaladığı yasayla değiştirilerek "Savunma Bakanlığı" yapılmıştı.