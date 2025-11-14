Tabela asıldı: Pentagon gitti Savaş Bakanlığı geldi

Tabela asıldı: Pentagon gitti Savaş Bakanlığı geldi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla ismi değiştirilen Pentagon'un girişine 'Savaş Bakanlığı' tabelası asıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla ismi Savaş Bakanlığı olarak değiştirilen Pentagon'un grişine yeni tabelası asıldı.

Tabelanın duvara vidalandığı anlar bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BBC Trump'tan özür dilediBBC Trump'tan özür diledi

'PENTAGON' GİTTİ 'SAVAŞ BAKANLIĞI' GELDİ

'Nobel Barış Ödülü' isteyen Trump'ın Ortadoğu ve Karayipler'deki saldırgan politikaları sürerken, Pentagon'un girişine "Savaş Bakanlığı" tabelası asıldı.

Yeni unvanı 'Savaş Bakanı' olan Pete Hegseth'in tabelayı duvara astığı anlar bakanlığın resmi sosyal medya hesabından "Savaş Bakanlığı’na hoş geldiniz" ifadeleriyle paylaşıldı.

SAVAŞTAN SONRA KALDIRILAN İSİM GERİ DÖNDÜ

Trump, eylül ayında Pentagon'un isminin resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Değişikliğin yasalaşması için Kongreye gideceğini de belirtmişti.

1536x864-cmsv2-b39b63c0-79b6-5f00-90ca-3f61d3c0a0c9-9544143.webp
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Anayasası, federal kurumların kurulması, düzenlenmesi ve yeniden adlandırılması konusunda nihai yetkiyi Kongreye veriyor. Bu değişiklik henüz Kongrede onaylanmadı.

"Savaş Bakanlığı" 1789’da, ABD’nin 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etmesinden 13 yıl sonra kurulmuştu. Kurumun adı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Harry Truman’ın imzaladığı yasayla değiştirilerek "Savunma Bakanlığı" yapılmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Dünya
Hindistan'da orduya ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlamayı başardı
Hindistan'da orduya ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlamayı başardı
Şaka felakete dönüştü: Hamburgeri bütün olarak yuttu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Şaka felakete dönüştü: Hamburgeri bütün olarak yuttu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor