Suudi Arabistan İsrail’e hava savunma desteği veriyor iddiası

Lübnan gazetesi Al-Akhbar çarşamba günü, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Yemen sınırında savaş uçağı uçuşlarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Gazete ayrıca Suudi Arabistan'ın, Husiler tarafından İsrail'e yönelik füze saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini yüksek alarmda tuttuğunu iddia etti. Suudilerin bu hamleyi kendi hava sahasını korumak için yaptığı öne sürüldü.

'SUUDİ-AMERİKAN-İSRAİL İŞBİRLİĞİNİN PARÇASI'

Husilerle bağlantılı bir kaynak, Suudi ordusunun alarm durumunun “Suudi-Amerikan-İsrail işbirliğinin” bir parçası olduğunu iddia etti.

Riyad'ın “İsrail'i savunmak için” diğer Arap devletleriyle birlikte hava kuvvetlerini konuşlandırdığını öne sürdü.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ HUSİLERİ KINADI

Bu adım, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini kınayan açıklamasıyla aynı zamana denk geldi.

Arap devletleri ve Körfez İşbirliği Konseyi de son günlerde Yemen’in başkenti Sana'daki Husi hükümetine yönelik İsrail saldırılarını kınamadı.

Kağıt üzerinde ateşkes olmasına rağmen, Suudi Arabistan ile Husi'ler arasındaki ilişkiler gerginliğini koruyor. Geçtiğimiz on yılda, Suudi kralı, İran yanlısı Husi'lerin Sana'yı ele geçirmesinin ardından, bölgesel bir koalisyon oluşturdu. Ancak son yıllarda Riyad, daha diplomatik bir yaklaşımı tercih etti.

