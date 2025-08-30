İsrail başkenti hedef aldı: Husilerin lideri öldürüldü

İsrail’in Sana’ya düzenlediği hava saldırısında Husilerin lideri hayatını kaybettiği iddia edildi.

Perşembe günü Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlenen İsrail saldırısında, İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın öldüğü bildirildi. Reuters'in aktardığına göre saldırıda çok sayıda Husi bakanının da yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İSRAİL YEMEN'İN BAŞKENTİNİ VURMUŞTU

İsrail ordusu, perşembe Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti. Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir, ilk yaptığı açıklamada “Husi liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbir gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullanmıştı.