Suriye'de ordu ile PKK/YPG arasında çatışma

Suriye'de ordu ile PKK/YPG arasında çatışma
Yayınlanma:
Suriye'nin Rakka kırsalında Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmaların ardından Suriye ordusu, örgütün mevzilerini roketatarlarla hedef aldı.

Suriye'nin doğusunda yer alan Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) adını kullanan PKK/YPG unsurları arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmaların Ganim Ali köyü hattında yoğunlaştığı ve ağır silahların kullanıldığı belirtildi.

ÇATIŞMALAR AĞIR SİLAHLARLA YOĞUNLAŞTI

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Rakka iline bağlı Ganim Ali (Ganem el-Ali) köyü hattında çatışmalar başladı. Çatışmaların, ağır silahların da kullanılmasıyla birlikte şiddetlenerek yoğunlaştığı aktarıldı.

SURİYE ORDUSU ROKETATARLARLA MEVZİLERİ VURDU

Bölgedeki çatışmaların ardından Suriye ordusunun, PKK/YPG'ye ait olduğu belirtilen mevzileri hedef aldığı kaydedildi. Suriye ordusunun bu saldırılarda çok namlulu roketatarlar kullandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

