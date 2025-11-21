Suriye'de ordu ile PKK/YPG arasında çatışma

Suriye'nin doğusunda yer alan Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) adını kullanan PKK/YPG unsurları arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmaların Ganim Ali köyü hattında yoğunlaştığı ve ağır silahların kullanıldığı belirtildi.

ÇATIŞMALAR AĞIR SİLAHLARLA YOĞUNLAŞTI

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Rakka iline bağlı Ganim Ali (Ganem el-Ali) köyü hattında çatışmalar başladı. Çatışmaların, ağır silahların da kullanılmasıyla birlikte şiddetlenerek yoğunlaştığı aktarıldı.

SURİYE ORDUSU ROKETATARLARLA MEVZİLERİ VURDU

Bölgedeki çatışmaların ardından Suriye ordusunun, PKK/YPG'ye ait olduğu belirtilen mevzileri hedef aldığı kaydedildi. Suriye ordusunun bu saldırılarda çok namlulu roketatarlar kullandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.