Suriye'den yıllar sonra tarihi adım: Büyükelçilik yeniden açıldı

Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından başlayan diplomatik açılım, en somut adımlarından birini İngiltere'de attı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, yıllardır kapalı olan Londra'daki Suriye Büyükelçiliği'ni düzenlenen bir törenle yeniden hizmete açtı.

Bakan Şeybani, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, büyükelçilik binası önünde toplanan Suriyelilerin katılımıyla Suriye bayrağını göndere çekti. Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski yönetimi hedef alarak, "Esad rejiminin dayattığı yıllarca süren izolasyonun ardından, bugün Londra Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya dönüyor" ifadelerini kullandı.

Ziyareti kapsamında İngiltere'deki Suriyeli toplum temsilcileriyle de bir araya gelen Şeybani, bir dizi İngiliz yetkiliyle de temaslarda bulunacak.