Suriye'de seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Suriye'de Esad sonrası ilk seçimler yapılıyor: 3'te 1'ini HTŞ atayacak

4 İLDE SEÇİM DAHA SONRA YAPILACAK

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ile Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını bildirdi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN 6 'SI KADIN 2'Sİ HRİSTİYAN

Necme, seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını söyledi.

BU BÖLGELERDE SEÇİM YAPILMADI

Pakka ve Haseke'nin çoğu bölgesinde, yetkililerin “güvenlik ve lojistik zorluklar” olarak nitelendirdiği nedenlerle seçim yapılmadı. Süveyda eyaletindeki tüm seçim bölgeleri, “uygun koşullar” sağlanana kadar boş kalacak. Rakka ve Haseke, SDG/YPG güçlerinin kontrolü altında kalırken, Suwayda, din adamı Hikmat al-Hijri'ye sadık Dürzi grupların hakimiyetinde. Bu üç bölge de merkezi hükümetin kontrolü dışında.