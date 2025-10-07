Suriye'de seçim sonuçları açıklandı

Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünden bu yana ilk parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler SDG/YPG ve Dürzilerin kontrolündeki bölgelerde yapılmadı. 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendiği açıklandı.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Suriye'de Esad sonrası ilk seçimler yapılıyor: 3'te 1'ini HTŞ atayacakSuriye'de Esad sonrası ilk seçimler yapılıyor: 3'te 1'ini HTŞ atayacak

4 İLDE SEÇİM DAHA SONRA YAPILACAK

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ile Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını bildirdi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN 6 'SI KADIN 2'Sİ HRİSTİYAN

Necme, seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını söyledi.

BU BÖLGELERDE SEÇİM YAPILMADI

Pakka ve Haseke'nin çoğu bölgesinde, yetkililerin “güvenlik ve lojistik zorluklar” olarak nitelendirdiği nedenlerle seçim yapılmadı. Süveyda eyaletindeki tüm seçim bölgeleri, “uygun koşullar” sağlanana kadar boş kalacak. Rakka ve Haseke, SDG/YPG güçlerinin kontrolü altında kalırken, Suwayda, din adamı Hikmat al-Hijri'ye sadık Dürzi grupların hakimiyetinde. Bu üç bölge de merkezi hükümetin kontrolü dışında.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Dünya
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı