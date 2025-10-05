Suriye'de Esad sonrası ilk seçimler yapılıyor: 3'te 1'ini HTŞ atayacak

Suriye'de Esad sonrası ilk seçimler yapılıyor: 3'te 1'ini HTŞ atayacak
Yayınlanma:
Suriye’de Esad rejiminin düşüşünden bu yana ilk parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler SDG/YPG ve Dürzilerin kontrolündeki bölgelerde yapılmayacak. Öte yandan milletvekillerinin 3'te 1'ini geçici HTŞ yönetiminin lideri Şara tarafından atanacak.

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi'ne göre, oy verme merkezleri yerel saatle sabah 9'da çoğu ilde açıldı. Onaylanmış seçim organlarının üyeleri, resmi oy kartlarını kullanarak oylarını kullandılar. Devlet medyası, ön sonuçların pazar günü geç saatlerde, nihai sonuçların ise pazartesi günü açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

SEÇİM KOMİTESİ OLUŞTURULDU

Seçim sözcüsü Nawar Najmeh, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, oylamanın HTŞ lideri Şara’nın bu yılın başlarında çıkardığı bir kararnameyle oluşturulan yeni geçici seçim çerçevesi altında gerçekleştirildiğini söyledi. Kararname ile 10 üyeli bir ulusal seçim komitesi oluşturuldu ve geçiş dönemi için yeni kurallar belirlendi.

MİLLETVEKİLLERİNİN 3’TE 1’İNİ HTŞ YÖNETİMİ ATAYACAK

Seçimlerde, milletvekillerinin üçte ikisinin yerel organlar tarafından seçildiği ve üçte birinin doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atandığı karma bir sistemle 210 parlamento koltuğu doldurulacak. Koltuklar, nüfus büyüklüğü ve sosyal temsile göre dağıtılacak.

SDG/YPG VE DÜRZİ BÖLGELERİNDE SEÇİM YOK

Ancak, tüm iller seçime katılmıyor. Rakka ve Haseke'nin çoğu bölgesinde, yetkililerin “güvenlik ve lojistik zorluklar” olarak nitelendirdiği nedenlerle oy kullanma ertelenecek. Süveyda eyaletindeki tüm seçim bölgeleri, “uygun koşullar” sağlanana kadar boş kalacak.

Suriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdiSuriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdi

Rakka ve Haseke, SDG/YPG güçlerinin kontrolü altında kalırken, Suwayda, din adamı Hikmat al-Hijri'ye sadık Dürzi grupların hakimiyetinde. Bu üç bölge de merkezi hükümetin kontrolü dışında.

OY VERME SAATİ UZATILDI

Oy verme merkezlerinin öğlen saatlerinde kapanması planlanıyordu, ancak oy verme süresi saat 16'ya kadar uzatılabilirdi. Oy sayımı, oy verme merkezlerinin kapanmasından üç saat sonra, medya gözlemcilerinin huzurunda kamuya açık olarak yapılacaktır.

HTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktıHTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı

Yeni çerçeveye göre kadınlara koltukların %20'si garanti edilmektedir. Parlamentonun görev süresi iki buçuk yıl olacak ve bu süre zarfında hükümetin ülkenin ilk doğrudan halk seçimlerine hazırlık yapması bekleniyor.

HTŞ’NİN KATLİAMLARI GÜNDEMDE

Seçimler, son aylarda mezhepsel çatışmaların artması ve Suriye'nin Alevi ve Dürzi topluluklarından yüzlerce sivilin, çoğunun hükümet yanlısı güçlerle bağlantılı savaşçılar tarafından öldürüldüğü olayların yaşandığı bir dönemde yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek