Suriye'de parlamento seçimleri 3 ilde yapılmayacak: Suriye Kürt Özerk Yönetimi’nden tepki

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi, dün yaptığı açıklamada, yeni hükümet döneminde gelecek eylül ayında yapılması planlanan ilk parlamento seçimlerinin güvenlik gerekçesiyle güneydeki Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerini kapsamayacağını duyurmuştu.

Kürt Özerk Yönetimi tarafından bugün yayınladığı bildiride, "Ülkenin tüm bileşenlerinin meşru haklarını yok sayan her türlü önlemin" reddedildiği ve "Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerin en güvenli bölgeler" olduğu belirtildi.

Bildiride, "Tarih tekerrür ediyor ve bir kez daha tüm Suriyelilerin seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınıyor" değerlendirmesinde bulunuldu. Bildiride ayrıca, "Bu seçimler demokratik değildir ve Suriye halkının iradesini hiçbir şekilde ifade etmemektedir. Bunlar, Suriyelilerin Baas yönetimi altında son 52 yıldır maruz kaldığı ötekileştirme ve dışlama yaklaşımının bir devamıdır” denildi.

Bildiride, seçimlerin ertelenmesi kararı, "Suriyelilerin yaklaşık yarısının dışlanması ve ötekileştirilmesi" olarak nitelendirildi.

Suriye Yeni Halk Meclisi vekillerinin seçilmesi için gelecek ay dolaylı bir seçim yapılması planlanıyor. Meclis üyelerinin üçte biri Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından atanacak ve 210 vekil, nüfusa göre illere dağıtılacak.