Suriye'de korkulan oldu: Mezhep saldırıları yeniden başladı!

Yayınlanma:
Suriye’nin sahil kesiminde Alevilere yönelik gerçekleştirilen ve bini aşkın insanın ölümüne neden olan saldırılar bu kez Humus’ta tekrarlandı. Sünni bir çiftin öldürülmesinden Alevileri sorumlu tuttuğu ileri sürülen Beni Halid aşireti üyelerinin Alevi ve Ermenilere saldırdığı bildirildi.

Suriye’de, geçtiğimiz aylarda Alevilere yönelik düzenlenen kanlı saldırılar bu kez Humus'ta gerçekleşti. Bölgedeki kaynaklar, Sünni karı-koca çiftin öldürülmesinden Alevileri sorumlu tuttuğu iddia edilen Beni Halid aşireti üyelerinin, Alevi ve Ermenilere saldırdığını aktarırken aşiret üyelerinin çok sayıda ev ve iş yerini ateşe verdiği ileri sürüldü. Kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bölgeye ordu güçleri sevk edildi.

ALEVİ VE ERMENİLER SALDIRIYA MARUZ KALDI!

T24’ten Namık Durukhan’ın haberine göre, Humus'a bağlı Zaydal kasabasında, geçtiğimiz gün karı-koca bir çift evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Eşlerden birinin yakılmış olduğu görülürken Sünni Beni Halid aşireti üyeleri olduğu bildirilen çiftin ölümünün duyulması ardından Humus ve çevresinde Alevilere yönelik saldırılar başladığı ifade edildi.

Suriye'nin en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapan, başkent Şam'dan Akdeniz kıyısına uzanan bir otoyol üzerinde bulunan Humus’ta çiftin ölümünün ardından aşiret üyelerinin sokağa çıktığı ve tekbirlerle Alevilere saldırdığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklara göre, Alevilerin yanı sıra kentte yaşayan Ermeni aileler de saldırıya uğradı.

Beni Halid aşiretinden motosikletli silahlı grupların, El-Hadri Caddesi'nde bölgedeki sivillere saldırdığı ileri sürülürken Ermeni Mahallesi'ndeki birçok dükkânı ve sivil mülkü de zarar gördü. Saldırıya katılan grupların, şehrin bazı kesimlerinde Alevilere yönelik saldırılarını gün içinde de arttırdığı ifade edildi.

TEKBİRLERLE “İNTİKAM” SLOGANLARI ATTIKLARI İLERİ SÜRÜDÜLDÜ!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardığına göre, Humus kentindeki El Abbasiye, El Sebil, El Zehra ve El Muhacirin mahallelerine saldıran Beni Halid aşiretine mensup çok sayıda silahlı grubun, tekbirler getirerek intikam sloganları attığı ileri sürüldü.

Aynı saatlerde Alevi ve Şiilerin çoğunlukta olduğu Abbasiye mahallesine de saldırılar düzenlendiği kaydedilirken silahlı saldırgan grupların açtığı ateşin ardından ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

SALDIRILARIN BOYUTU BİLİNMİYOR!

Humus ve çevresinde Alevi, Şii ve Ermeni gruplara yönelik saldırıların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yerel güçler etkisiz kaldığı için bölgeye ordu güçleri sevk edildi.

Alevilerden oluşan El-Muhacirin mahallesinde ciddi bir güvenlik zafiyetinin yaşanmasının ardından işyerlerini kapatan halk evlerine çekildi ve Şam yönetiminden acil koruma talep etti. Şam yönetimi Humus'ta durumu kontrol altına almak için şehre asker göndererek sokağa çıkma yasağı uyguladı ancak şiddetin boyutu henüz bilinmiyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, olayların ardından Humus'ta gerginliğin devam ettiği bölgelere yoğun güvenlik gücü konuşlandırıldığını açıklarken yapılan açıklamada, cinayetin "mezhepsel çatışmayı yaymayı amaçladığı" öne sürülerek, saldırılarda atılan "mezhepsel sloganlara" dikkat çekildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

