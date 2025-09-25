Suriye ordusuna saldırı: 2 asker öldü

Yayınlanma:
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde ordu güçlerine yönelik saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin, Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Suriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdiSuriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdi

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ÇATIŞALAR ARTTI

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünün açıklamasına da yer verildi. Bakanlığın açıklamasında PKK/YPG’nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

