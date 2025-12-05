Sağlıklı yaşam için spor yapmak bir şart ancak zaman zaman salonlarda bilinçsizce yapılan idmanlar yaralanmalara, sakatlanmalara hatta ölümlere neden oluyora.

Brezilya'da bir spor salonunda meydana gelen ölümlü vaka da en ufak bir hatada nelerr yaşanabileceğini ortaya koydu.

SPOR SALONUNDA KORKUNÇ ÖLÜM!

İdman programı dahilindeki "bech press" çalışmasını yapmak için sehpaya yatan Brezilyalı bir adam, kaldırdığı halterin kontrolünü bir anda kaybetti.

Görüntülerde adamın barı tutma şekli net olarak görülürken parmaklarını konumlandırdığı yer ölüme götüren hatayı ortaya koydu.

Güvenli olmayan bir tutuşla baş parmağını barın etrafından geçirmeyen adamın avcunun içinden kayan bar göğüs kafesinin üzerine düştü. Aldığı darbe ile ani bir refleks gösteren adam halteri üzerinden atıp ayağa kalktı. Göğsünü tutarak birkaç saniye ayakta durmayı başaran adam yere yığıldı.

Salonda spor yapan diğer kişiler adamın yanına koşarken talihsiz adam olay yerinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Görüntüler "spor yaparken başparmağı kullanmanın önemi" denilerek paylaşılırken salonda antrenörlerin spor yapanlara eşlik etmediği, herhangi bir önlemin alınmadığı ve talihsiz adamın eldiven ya da bandaj kullanmadığı görüldü.