Melatonin kalp yetmezliği riskini artırıyor mu? Yeni çalışma şaşırtıcı bağlantıyı ortaya çıkarıyor

Yapılan bir araştırma, takviyelerin uykusuzluk çeken kişilerde kalp yetmezliğine yol açtığını ortaya koydu. Çalışma için araştırmacılar, uykusuzluk teşhisi konmuş 130.000'den fazla kişinin elektronik sağlık verilerini inceledi ve onları melatonin reçete edilip edilmediğine ve takviyeyi ne kadar süreyle aldıklarına göre gruplara ayırdı.

Melatonin kullananlar arasında 65.000'den fazlası kronik olarak, yani bir yıldan uzun süredir melatonin kullanmıştı. En az bir yıldır melatonin kullananların, sonraki beş yıl içinde kalp yetmezliği yaşama olasılığı, melatonin kullanmayanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı.

En az bir yıl boyunca melatonin kullananların, önümüzdeki beş yıl içinde kalp yetmezliği yaşama riski %4,6 iken, melatonin kullanmayanlarda bu oran %2,7 olarak bulundu.

Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği ve bazı yiyeceklerde de bulunan bir hormondur . Uyku ve uyanıklık döngünüzü düzenlemede önemli bir rol oynar ve melatonin içeren takviyeler, reçetesiz satılan popüler bir uyku ilacıdır .

Melatonin takviyeleri genellikle güvenli olsa da, herkes için işe yaramaz ve yan etkileri olabilir. Yeni araştırmanın da öne sürdüğü gibi, melatonin takviyelerini sık sık kullanmak, kalp yetmezliği gibi altta yatan sağlık sorunlarının tedavi edilmediğinin bir işareti olabilir.

Melatonin grubundakilerin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılma ve beş yıl içinde herhangi bir nedenden dolayı ölme olasılıkları, melatonin almayanlara kıyasla daha yüksekti.

Yeni araştırmanın başyazarı ve New York City'deki SUNY Downstate/Kings County Primary Care'de dahiliye asistanı olan Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, AHA'nın basın bülteninde, "Melatonin takviyeleri, daha iyi uykuyu desteklemek için güvenli ve 'doğal' bir seçenek olarak yaygın olarak düşünülüyor. Bu nedenle, diğer birçok risk faktörü dengelendikten sonra bile ciddi sağlık sonuçlarında böylesine tutarlı ve önemli artışlar görmek çarpıcıydı." dedi .

MELATONİN TAKVİYELERİ KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUR MU?

Çalışma, melatoninin doğrudan kalp sorunlarına neden olduğunu kanıtlamıyor. Aksine, sonuçlar melatoninin uzun vadede sık sık alınmasının, altta yatan sağlık sorunlarının gizli olduğunun veya iyi yönetilmediğinin bir işareti olabileceğini gösteriyor.

Nnadi, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Uykusuzluk kan basıncını, stres hormonlarını ve iltihabı artırabilir" dedi.

Yani kronik melatonin kullanımı uykusuzluğun ek sağlık sorunlarına yol açacak kadar şiddetli olduğunu gösterebilir.

Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi'nde kalp yetmezliği ve nakil uzmanı olan Dr. Kanika P Mody, "Çalışmada uykusuzluğun kalp yetmezliği gelişimi için bir risk faktörü olduğu incelenirken, bunun tersi de doğru olabilir" dedi.

Öte yandan Mody, bir basın açıklamasında, "Uyku güçlüğü, mevcut kalp yetmezliğinin bir belirtisi olabilir" açıklamasını yaptı. Mody, bunun hastalık kaynaklı anksiyete, ilaç yan etkileri veya kalp yetmezliği hastalarında sık görülen yatarken nefes darlığı gibi solunum zorluklarından kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Araştırmanın bir diğer sınırlaması da, birden fazla ülkedeki hastaları kapsayan verilerin yalnızca melatonin takviyesi reçetesi alan kişileri kapsamasıdır. Bu takviyeler ABD'de reçetesiz olarak da satılmaktadır, bu nedenle araştırma muhtemelen ABD'deki melatonin kullanımının tüm resmini yansıtmamaktadır.

Ayrıca, melatonini yalnızca ara sıra uyku problemi yaşayanlar için kullananlarda sonuçların ne kadar geçerli olacağı henüz belli değil.

Örneğin, Minnesota'daki Mayo Clinic'te kardiyovasküler tıp alanında yardımcı doçent ve uyku bozuklukları uzmanı olan Dr. Naima Covassin," Melatoninin jet lag veya gece vardiyasında çalışanlar için faydalı olabileceğini" söyledi. "Ancak devam eden uykusuzluğun tedavisinde kullanılmamalıdır", diye ekledi

Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde klinik psikoloji doçenti olan Dr. Philip Richard Gehrman, verdiği demeçte , "Birçok klinik çalışma yapıldı ve çoğu melatoninin plasebodan daha iyi olduğunu bulamadı" dedi .

Gehrman, "Uyku hapı olarak herhangi bir etkisi varsa, çok mütevazıdırlar," dedi. Bunun yerine, uykusuzluk için kanıta dayalı tedaviler arasında bilişsel-davranışçı terapi, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazen reçeteli ilaçlar yer alır.

Ve genel olarak uzmanlar, rejiminize yeni bir takviye eklemeden önce bir doktora danışmanızı ve bunun sık sık alışkanlık haline gelip gelmediğini kontrol etmenizi defalarca söyledi . Zararsız veya "doğal" görünseler de, takviyeler beklenmedik sonuçlara yol açabilir ve hatta reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir.

Mody, "Endişem, uykusuzluğun bu vakaların bazılarında erken kalp yetmezliği belirtilerini maskeliyor olabileceği," dedi. "Bu nedenle, bu araştırma, özellikle uykusuzluk yardımcıları tedavi pazarı sıkı bir şekilde düzenlenmediğinden, uykusuzluğun farklı nedenlerini elemenin önemini de vurguluyor."

Takviye şirketlerinin ticaret birliği olan Sorumlu Beslenme Konseyi'nin yeni çalışmaya verdiği yanıtta belirttiği gibi , melatonin takviyeleri yalnızca ara sıra kullanılmalıdır. Uzun süreli uyku sorunları yaşayanlar, melatonine başvurmadan önce bir tıp uzmanına danışmalıdır.