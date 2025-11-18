Zelenski yarın Türkiye'ye gelecek

Zelenski yarın Türkiye'ye gelecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Gündemde müzakerelerin yeniden canlanması olduğu ifade ediliyor. İspanya'da uzun süredir hazırlıkları sürdürülen toplantıları gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski güçlü bir ülkenin daha desteğini almayı amaçladıklarını söyledi.

Zelenski, "Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz. İspanya Başbakanı Sánchez ile yaptığımız toplantının bize daha fazla güç verecek anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla ilişkilerinde her gün sonuç almalı" dedi.

Zelenski Donetsk ve Lugansk'tan vazgeçmeyecekZelenski Donetsk ve Lugansk'tan vazgeçmeyecek

"MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağını duyuran Zelenski, "Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği. Ayrıca savaş esiri değişimlerini yeniden tesis etmek ve savaş esirlerimizi evlerine geri getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Dünya
Türkiye'ye satılmayan savaş uçakları Suudi Arabistan'a gitti: Trump bizzat açıkladı!
Türkiye'ye satılmayan savaş uçakları Suudi Arabistan'a gitti: Trump bizzat açıkladı!
Trump BMGK kararından memnun oldu
Trump BMGK kararından memnun oldu