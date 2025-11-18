Zelenski yarın Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Gündemde müzakerelerin yeniden canlanması olduğu ifade ediliyor. İspanya'da uzun süredir hazırlıkları sürdürülen toplantıları gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski güçlü bir ülkenin daha desteğini almayı amaçladıklarını söyledi.

Zelenski, "Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz. İspanya Başbakanı Sánchez ile yaptığımız toplantının bize daha fazla güç verecek anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla ilişkilerinde her gün sonuç almalı" dedi.

Zelenski Donetsk ve Lugansk'tan vazgeçmeyecek

"MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağını duyuran Zelenski, "Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği. Ayrıca savaş esiri değişimlerini yeniden tesis etmek ve savaş esirlerimizi evlerine geri getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.