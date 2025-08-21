Son dakika | Zelenski: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim

Son dakika | Zelenski: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ukrayna Lideri Zelenski, Putin ile yapması beklenen görüşme hakkında, 'Putin ile Türkiye'de de görüşebilirim' ifadelerini kullandı.

Trump'ın Putin ile Alaska'da yaptığı zirvenin ardından AB Liderleri ile yaptığı görüşmeler, Ukrayna'da devam eden savaşın, Putin-Zelenski görüşmesi ile sona erebileceği umudunu da doğurdu. Zelenski bugün yaptığı açıklamada Putin ile yapılması muhtemel görüşmenin İsviçre, Avusturya ve Türkiye'yi işaret etti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ İSTEDİ

Zelenski Putin ile görüşmek için güvenlik garantisi istedi. 7-10 gün içinde güvenlik garantisi istediğini ifade eden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" dedi.

TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Zelenski açıklamasında, "7-10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varmak istiyoruz. Putin ile görüşme Türkiye, İsviçre ve Avusturya'da olabilir" ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Alaska'da zirve yapan Trump ile Putin'in görüşmesi dünya gündemine oturmuştu. Zirvenin sona ermesinin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

