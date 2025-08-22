Son dakika | Şili'de 7.5'lik deprem sonrası tsunami alarmı

Son dakika | Şili'de 7.5'lik deprem sonrası tsunami alarmı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

