Son dakika | Rusya Ukrayna'ya NATO askerleri yerleştirilirse hedef alacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü yaptığı bir açıklamada Ukrayna'da bulunacak NATO birliklerinin Rusya için meşru hedef olacağını söyledi.

Vladimir Putin, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun genel kurulunda konuşma yaptı.

'UKRAYNA'DAKİ NATO BİRLİKLERİ MEŞRU HEDEF OLACAKTIR'

Ukrayna'ya yerleştirilmesi gündemde olan NATO birlikleri ve Ukraynalı lider Zelenski ile görüşme potansiyeline değinen Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Ukrayna'da olası askeri birliklere gelince, bu Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının temel nedenlerinden biridir, bu nedenle, özellikle şu anda askeri operasyonlar sürerken, buraya herhangi bir birlik gelirse, bunların yenilgiye uğratılması için meşru hedefler olacağı gerçeğinden hareket edeceğiz."

NATO LİDERİNE CEVAP VERDİ

Perşembe günü NATO lideri Mark Rutte tarafından Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya'yı ilgilendirmediğinin belirtilmesinin ardından bu konuya yine değinen Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımı güvenlik alanında Rusya Federasyonunun çıkarlarıyla doğrudan ilgilidir" dedi.

ZELENSKİ İLE NEREDE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye ilişkin de değerlendirme yapan Putin Moskova davetini yineledi Rusya lideri konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın üst düzeyde görüşmesi için en iyi yer. Ukrayna tarafı bu toplantıyı istiyor ve bu toplantıyı teklif ediyor. Ben de 'lütfen gelin' dedim. Çalışma ve güvenlik koşullarını kesinlikle sağlayacağız. Garanti yüzde yüz. Ancak bize “Sizinle toplantı yapmak istiyoruz, ama bu toplantıya siz oraya gidin denirse bizim için kabul edilemez olur."

