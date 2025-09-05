Son dakika | Rusya Ukrayna'ya NATO askerleri yerleştirilirse hedef alacağını açıkladı

Son dakika | Rusya Ukrayna'ya NATO askerleri yerleştirilirse hedef alacağını açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırması durumunda bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü yaptığı bir açıklamada Ukrayna'da bulunacak NATO birliklerinin Rusya için meşru hedef olacağını söyledi.

Vladimir Putin, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun genel kurulunda konuşma yaptı.

'UKRAYNA'DAKİ NATO BİRLİKLERİ MEŞRU HEDEF OLACAKTIR'

Ukrayna'ya yerleştirilmesi gündemde olan NATO birlikleri ve Ukraynalı lider Zelenski ile görüşme potansiyeline değinen Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Ukrayna'da olası askeri birliklere gelince, bu Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının temel nedenlerinden biridir, bu nedenle, özellikle şu anda askeri operasyonlar sürerken, buraya herhangi bir birlik gelirse, bunların yenilgiye uğratılması için meşru hedefler olacağı gerçeğinden hareket edeceğiz."

NATO LİDERİNE CEVAP VERDİ

Perşembe günü NATO lideri Mark Rutte tarafından Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya'yı ilgilendirmediğinin belirtilmesinin ardından bu konuya yine değinen Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımı güvenlik alanında Rusya Federasyonunun çıkarlarıyla doğrudan ilgilidir" dedi.

ZELENSKİ İLE NEREDE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye ilişkin de değerlendirme yapan Putin Moskova davetini yineledi Rusya lideri konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Moskova, Rusya ve Ukrayna'nın üst düzeyde görüşmesi için en iyi yer. Ukrayna tarafı bu toplantıyı istiyor ve bu toplantıyı teklif ediyor. Ben de 'lütfen gelin' dedim. Çalışma ve güvenlik koşullarını kesinlikle sağlayacağız. Garanti yüzde yüz. Ancak bize “Sizinle toplantı yapmak istiyoruz, ama bu toplantıya siz oraya gidin denirse bizim için kabul edilemez olur."

Trump'tan Rusya-Ukrayna barışı açıklamasıTrump'tan Rusya-Ukrayna barışı açıklaması

Son dakika! NATO'dan Ukrayna'ya asker konuşlandırma açıklamasıSon dakika! NATO'dan Ukrayna'ya asker konuşlandırma açıklaması

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Dünya
Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu
Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu
Trump’ın bugün imzalaması bekleniyor 'ABD Savaş Bakanlığı’ resmen açıklanacak
Trump’ın bugün imzalaması bekleniyor 'ABD Savaş Bakanlığı’ resmen açıklanacak