Trump'tan Rusya-Ukrayna barışı açıklaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeye kararlı olduğunu söyledi, ancak Kiev ve Kremlin liderlerinin buna henüz hazır olmadığını da ekleyerek "Ancak bunu halledeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD’de Başkan Donald Trump, CBS televizyonu yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesine ilişkin belirsizliklere karşın Moskova ve Kiev arasında barışı kovalamaya kararlı olduğunu söyledi.

Kendi konumunu hem gerçekçi hem de iyimser olarak niteleyen ABD Başkanı, “İzliyorum ve görüyorum. Bir şey yaşanacak, ama henüz hazır değiller. Ancak bir şey yaşanacak. Bunu halledeceğiz” dedi.

Durdurduğunu belirttiği diğer savaşlara göre Rusya Ukrayna savaşının “daha kolay” olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, “Ancak bunda diğerlerinden daha zor olan bir şey var gibi” ifadelerini kullandı.

İKİ LİDER GÖRÜŞENE KADAR UMUTLU

“Barış getirdiği” çatışmalara ilişkin yöntemini de açıklayan Trump “İki lideri aynı masaya oturtuyorum ve benim de yönlendirmemle her şey çözülüyor” dedi. Ancak bunu yapmak için bazen zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek Putin ve Zelenski masaya oturana kadar umudunu kaybetmeyeceğini belirtti.

Geçen ay, Alaska'da Putin ile yakından takip edilen görüşmesi öncesinde Trump gazetecilere, “Tek istediğim, kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenen bir sonraki görüşme için zemin hazırlamak” demişti.

‘ÖDÜL DEĞİL SADECE HAYAT KURTARMAK İSTİYORUM’

Rusya-Ukrayna savaşının ötesinde, Trump son haftalarda bu dönem boyunca altı veya yedi savaşı sona erdirdiği için kendisine övgü verilmesi gerektiğini ve çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini iddia etti.

Trump, CBS News'e Nobel Barış Ödülü'nü istemediğini söyledi. 2025 ödülünün sahibi önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.

“Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları sona erdirmek. Dikkat çekmek istemiyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

