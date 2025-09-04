Son dakika! NATO'dan Ukrayna'ya asker konuşlandırma açıklaması

Son dakika! NATO'dan Ukrayna'ya asker konuşlandırma açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, perşembe günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da NATO varlığını kabul etmeyecekleri açıklamasına karşı, “Rusya'nın Ukrayna'daki askerler hakkında ne düşündüğünü neden önemsiyoruz? Ukrayna egemen bir ülkedir. Karar vermek onlara düşmez” dedi.

Çekya'da Avrupa'nın güvenliğine ilişkin düzenlenen bir etkinlikte konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte perşembe günü yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması halinde Batılı güçlerin güvenlik garantisi kapsamında Ukrayna'ya asker gönderip gönderemeyeceği konusunda Rusya'nın veto hakkının olmadığını söyledi.

Rutte, “Rusya'nın Ukrayna'daki askerler hakkında ne düşündüğünü neden önemsiyoruz? Ukrayna egemen bir ülkedir. Karar vermek onlara düşmez” dedi.

Çin ve Rusya'nın küresel düzeni değiştirmek için çalıştığını da öne süren Rutte'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Rusya, Avrupa'da ve dünyada istikrarı bozan ve çatışmalara yol açan bir güçtür ve gelecekte de öyle kalacaktır.”

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
