Son dakika! Putin'den Zelenski ile görüşme açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de basın toplantısı gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği süreçleri ile Kiev lideri Volodimir Zelenski ile görüşme ihtimalini değerlendiren Putin'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Trump'ın benden Zelenski ile bir toplantı düzenlememi istedi. Evet, bu mümkün. Zelenski hazırsa, Moskova'ya gelsin. Ama bu aşamada bir anlamı yok."

'UKRAYNA'YA TOPRAK KARŞILIĞI GARANTİYİ GÜNDEME GETİRMEDİK'

"Rusya, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin toprak karşılığında verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmedi."

'UKRAYNA AB ÜYESİ OLABİLİR BİZ SADECE NATO ÜYELİĞİNE KARŞIYIZ'

"Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktı. "Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz. Ancak AB üyeliği için böyle bir tutumumuz yok."

'UKRAYNA'DA TOPRAK İÇİN SAVAŞMIYORUZ'

“Şunu vurgulamak istiyorum, bizler Ukrayna'da toprak için değil, insan hakları ve bu topraklarda yaşayan insanların kendi dillerinde konuşma, kültürümüzün ve önceki nesillerden, babalarından, dedelerinden miras aldığımız geleneklerimizin çerçevesinde yaşama hakkı için mücadele ediyoruz.”

PUTİN KİEV'LE ANLAŞMA KONUSUNDA UMUTLU

(Ukrayna ile anlaşma konusunda) "Tünelin sonunda ışık görüyorum ancak Rusya Federasyonu çözümü askeri yollarla çözmek istemiyor"

Ayrıntılar geliyor...