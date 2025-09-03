Son dakika! Putin'den Zelenski ile görüşme açıklaması

Son dakika! Putin'den Zelenski ile görüşme açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin'de yaptığı bir konuşmada "Zelenski Moskova'ya gelirse görüşmeye hazırım ama bunun bir anlamı yok" dedi. Putin "Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına her zaman karşı çıktı ancak AB için böyle bir tutumumuz yok" ifadelerini de kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de basın toplantısı gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği süreçleri ile Kiev lideri Volodimir Zelenski ile görüşme ihtimalini değerlendiren Putin'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Trump'ın benden Zelenski ile bir toplantı düzenlememi istedi. Evet, bu mümkün. Zelenski hazırsa, Moskova'ya gelsin. Ama bu aşamada bir anlamı yok."

'UKRAYNA'YA TOPRAK KARŞILIĞI GARANTİYİ GÜNDEME GETİRMEDİK'

"Rusya, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin toprak karşılığında verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmedi."

'UKRAYNA AB ÜYESİ OLABİLİR BİZ SADECE NATO ÜYELİĞİNE KARŞIYIZ'

"Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktı. "Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz. Ancak AB üyeliği için böyle bir tutumumuz yok."

'UKRAYNA'DA TOPRAK İÇİN SAVAŞMIYORUZ'

“Şunu vurgulamak istiyorum, bizler Ukrayna'da toprak için değil, insan hakları ve bu topraklarda yaşayan insanların kendi dillerinde konuşma, kültürümüzün ve önceki nesillerden, babalarından, dedelerinden miras aldığımız geleneklerimizin çerçevesinde yaşama hakkı için mücadele ediyoruz.”

PUTİN KİEV'LE ANLAŞMA KONUSUNDA UMUTLU

(Ukrayna ile anlaşma konusunda) "Tünelin sonunda ışık görüyorum ancak Rusya Federasyonu çözümü askeri yollarla çözmek istemiyor"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
Aylardır aktif halde: Volkan 32. defa lav püskürttü
Aylardır aktif halde: Volkan 32. defa lav püskürttü
300 bin kişi 48 saatte tahliye edildi
300 bin kişi 48 saatte tahliye edildi