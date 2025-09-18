Son Dakika | Rusya açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Rusya açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Rusya'nın Kamçatka yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Kamçatka yarımadası açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

fhdhfd.jpg

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan yarımada açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

AHMET ERCAN DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Ercan, şunları kaydetti:

"Kuzey Amerika Pasifik kıtasının dama batma kusağı boyunca Kamçatka bölgesinde kuzeydoğu Asya’nın altına daldığı dalma batma kusağı yedi ile dokuz büyüklüğündeki depremlere gebedir kaldı ki 22:26’da bu bölgede M7,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.

Depremin derinliği 10 kilometredir. bu büyüklükteki bir deprem Dalma Batma kuşağında süpürtü dalgaları üretebilir o nedenle uyarı yapılmıştır. böyle bir deprem yerin çekirdeğine kadar yer kabuğunu sarsar o nedenle yer kabuğunun üzerinde gerginliğin aşırı birikti kırıklar boyunca depremler görülmesi şaşırtıcı olmaz.

Bu deprem daha önce bu bölgede olan M8,8 büyüklüğündeki depremin artçı depremidir."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Dünya
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti