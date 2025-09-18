Son Dakika | Rusya açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka yarımadası açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan yarımada açıklarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

AHMET ERCAN DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Ercan, şunları kaydetti:

"Kuzey Amerika Pasifik kıtasının dama batma kusağı boyunca Kamçatka bölgesinde kuzeydoğu Asya’nın altına daldığı dalma batma kusağı yedi ile dokuz büyüklüğündeki depremlere gebedir kaldı ki 22:26’da bu bölgede M7,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.

Depremin derinliği 10 kilometredir. bu büyüklükteki bir deprem Dalma Batma kuşağında süpürtü dalgaları üretebilir o nedenle uyarı yapılmıştır. böyle bir deprem yerin çekirdeğine kadar yer kabuğunu sarsar o nedenle yer kabuğunun üzerinde gerginliğin aşırı birikti kırıklar boyunca depremler görülmesi şaşırtıcı olmaz.

Bu deprem daha önce bu bölgede olan M8,8 büyüklüğündeki depremin artçı depremidir."