Putin'den Avrupa'yla savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarına ilişkin, "Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok Avrupaya saldırma niyeti olduğuna dair iddialar ya provokasyon ya da yetersizlik" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Slovakya Başbakanı Robert Fico ile yaptığı görüşmede, “Rusya'nın Avrupa'ya saldırı planladığı iddiaları tamamen saçmalık ve hiçbir temeli yok” dedi.

Rusya devlet haber ajansı tarafından aktarılana gre Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Çin'de bulunan Putin burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliği ile Rusya'nın Avrupa'ya saldırmaya yönelik niyeti olduğu iddialarına cevap verdi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ve NATO'ya saldırmak istediği yönündeki açıklamayı yalan ve saçmalık olarak nitelendirdi.

Putin'in açıklamalasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO üyeliği Rusya için kabul edilemez. Alaska'da bunu tartıştık. Uzlaşma fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmadık. çıkarlarımızı korumaktan başka hedefimiz yok."

