Erdoğan ve Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Görüşme kapsamında konuşan Rusya lideri Putin "Enerjideki ortaklığımız stratejik. Karadeniz üzerinden Türkiye'ye kesintisiz gaz veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rus lideri Türkiye'ye davet etti ve "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" diye ekledi.

Görüşme devam ediyor.

ERDOĞAN ALİYEV'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan bugün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

PAŞİNYAN'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinde, üney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini belirtti.

