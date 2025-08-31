Slovakya Başbakanı Fico Rusya lideri Putin ile Çin'de görüşecek

Yayınlanma:
Kremlin’den pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Çin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşeceği duyuruldu.

Fico, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana Putin ile düzenli temasını sürdüren az sayıdaki AB liderinden biri.

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, gazetecilere ikilinin görüşmesinin “planlandığını” söyledi, ancak görüşmede nelerin ele alınacağı veya tam olarak ne zaman görüşecekleri konusunda ayrıntı vermedi.

Fico, çarşamba günü İkinci Dünya Savaşı'nın Asya cephesinin sona ermesini kutlayan geçit töreni için Pekin'e gidecek.

SLOVAKYA VE AB ARASINDA GERGİNLİK

Putin, Şanghay işbirliği Örgütü zirvesi için Çin'in Tianjin kentinde bulunuyor ve Pekin'deki geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yanında oturacak.

Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği desteği eleştirerek ve Rusya'dan enerji ithalatını azaltma çabalarına karşı çıkarak Avrupalı liderleri kızdırdı.

Fico mayıs ayında da, Putin'in Kızıl Meydan'da düzenlediği büyük Zafer Bayramı geçit törenine katılmak için Moskova'ya giderek Brüksel'e karşı geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

