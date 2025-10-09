Son dakika | Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
2025 Nobel Edebiyat Ödülü, Macar yazar, László Krasznahorkai'ye verildi. Krasznahorkai, “kıyametvari terörün ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden, etkileyici ve vizyoner eserleri” olarak nitelenen bir dizi kitabı ile bu ödülü aldı.
'AYARLI BİR ÜSLUPLA DOĞU'YA YÖNELİYOR'
Macar yazar hakkında Nobel Ödül Komitesi tarafından yazılan yazıda ise şu ifadelere yer verildi:
“László Krasznahorkai daha düşünceli, ince ayarlı bir üslup benimseyerek Doğu'ya yöneliyor. Sonuç, Çin ve Japonya seyahatlerinin bıraktığı derin izlenimlerden esinlenen bir dizi eser.
BİR DİZİ ESER ÖNE ÇIKTI
Gizli bir bahçenin arayışını anlatan 2003 tarihli romanı Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Kuzeyde Bir Dağ, Güneyde Bir Göl, Batıda Yollar, Doğuda Bir Nehir, 2022), Kyoto'nun güneydoğusunda geçen, güçlü lirik bölümleri olan gizemli bir öyküdür. Eser, körlük ve geçiciliğin hakim olduğu bir dünyada güzelliğin ve sanatsal yaratıcılığın rolünü anlatan, Fibonacci dizisine göre düzenlenmiş on yedi öyküden oluşan zengin “Seiobo járt odalent” (2008; “Seiobo There Below”, 2013) adlı eserin bir önsözü niteliğindedir. Beşlemesiyle birlikte, Krasznahorkai'nin en önemli eserlerinden biridir.”