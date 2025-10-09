Son dakika | Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, Macar yazar, László Krasznahorkai'ye verildi. Krasznahorkai, “kıyametvari terörün ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden, etkileyici ve vizyoner eserleri” olarak nitelenen bir dizi kitabı ile bu ödülü aldı.

2025 Nobel Edebiyat Ödülü Laszlo Krasznahorkai'ye verildi

'AYARLI BİR ÜSLUPLA DOĞU'YA YÖNELİYOR'

Macar yazar hakkında Nobel Ödül Komitesi tarafından yazılan yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

“László Krasznahorkai daha düşünceli, ince ayarlı bir üslup benimseyerek Doğu'ya yöneliyor. Sonuç, Çin ve Japonya seyahatlerinin bıraktığı derin izlenimlerden esinlenen bir dizi eser.

BİR DİZİ ESER ÖNE ÇIKTI