Son Dakika | Nikolas Sarkozy hakkında tahliye kararı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Yolsuzluk suçlamasıyla hapse giren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy hakkında tahliye kararı verildi.

Geçtimiz ay hapse giren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

LİBYA DAVASINDA HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Söz konusu davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy, cezaevinde geçirdiği 20 günün sonrasında bugün hakim karşısına çıktı.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin onur nişanı geri alındıEski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin onur nişanı geri alındı

SARKOZY 20 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLİ

Duruşmaya cezaevinden bağlanan Sarkozy, başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'nde geçirdiği 20 günün "çok zor" geçtiğini söyledi.

Sarkozy hakkında Paris Mahkmesi adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

