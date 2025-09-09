Nepal başbakanı protestolar sonrası istifa etti

Nepal'de birçok sosyal medya platformuna aynı anda getirilen yasaklar üzerine başlayan ve aynı zamanda hükümetin yolsuzluklarına karşı da devam eden, 19 kişinin polis tarafından öldürüldüğü protestolar sonucu Başbakan KP Sharma Oli istifa etti. Eski Başbakan'ın evinin etrafına istifa kararının ardından kolluk kuvvetlerinin yerleştirildiği belirtildi.

Bugün çıkan haberlerde Nepal Ordu Komutanı General Ashok Raj Sigdel’in 19 kişinin polis şiddetiyle öldürüldüğü Z kuşağı önderliğindeki protestoları kontrol altına alamayan Başbakan KP Sharma Oli'den istifasını istediği belirtiliyordu.

ORDU DEVREYE GİREBİLİR

Yerel basının konuşmaya aşina olan yetkililere dayandırdığı habere göre Oli, Ordu Komutanı ile görüşerek, kötüleşen durumu kontrol altına alması için ona çağrıda bulundu. General Sigdel, Oli'nin iktidarı bırakması halinde ordunun ülkeyi istikrara kavuşturabileceğini söyledi. Ordu kaynakları ayrıca, Oli istifa ettiğinde ordunun devreye girmeye hazır olduğunu belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Nepal'de protestolarda 19 gencin öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak da pazartesi günü istifa etmişti. Birçok partinin liderleri ve vatandaşlar, hükümetin sert müdahalesinden Başbakan KP Sharma Oli'yi sorumlu tuttu.

SOSYAL MEDYA YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Nepal'de Başbakan Oli yönetimi ülke genelinde büyüyen ve kontrol altına alınamayan protestolara karşı, gerilimi tetikleyen sosyal medya yasağını salı günü kaldırmıştı. Ancak yasağın kaldırılmasının da eylemleri yatıştırmamasının ardından Oli'nin istifa kararı duyuruldu.

