Nepal'de hükümeti protesto edenlere ateş açıldı: En az 14 ölü

Nepal basınında yer alan haberlere göre, başkent Katmandu’da hükümetin geçen hafta getirdiği sosyal medya yasaklarına ve hükümetteki yolsuzluklara karşı halk sokağa döküldü.

8 KİŞİ POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Protestoların parlamento binasına ulaşması ve burayı ateşe vermesi üzerine hükümet polise halka ateş açılması emrini verdi. Açılan ateş sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

KAYIT İÇİN BAŞVURULMADI İDDİASI

Nepal'de, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.