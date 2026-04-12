Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama

Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Yayınlanma:
Son dakika haberi... ABD ile İran arasında Pakistan'da yürütülen ve anlaşma sağlanamayan görüşmelerin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Donanması, dünyanın en iyisi olarak, derhal Hürmüz Boğazı’na giriş yapmaya veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak" dedi.

ABD ile İran arasında Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmelerden anlaşma çıkmadı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı.

Trump, görüşmelerin birçok başlıkta ilerleme sağladığını ancak en önemli konunun çözülemediğini belirtti.

“EN ÖNEMLİ KONU NÜKLEER MESELEYDİ”

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı. Ancak gerçekten önemli olan tek konu olan nükleer mesele çözülemedi.”

“ABD DONANMASI ABLUKAYI BAŞLATACAK”

Trump, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda abluka süreci başlatacağını duyurdu.

ABD Başkanı, “ABD Donanması dünyanın en iyisi olarak derhal Hürmüz Boğazı’na giriş yapmaya veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak” dedi.

“GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEYEN GEMİLER DURDURULACAK”

Trump, İran’ın boğazdan geçen gemilerden yasa dışı şekilde geçiş ücreti aldığını iddia ederek ABD Donanması’na bu gemileri tespit etme ve durdurma talimatı verdiğini söyledi.

Trump, “Donanmamıza uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her gemiyi tespit etme ve durdurma talimatı verdim. Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş sağlayamayacak” ifadelerini kullandı.

“MAYINLAR İMHA EDİLECEK”

Trump ayrıca İran’ın boğazlara yerleştirdiğini öne sürdüğü mayınların da imha edileceğini belirtti.

ABD Başkanı, “İran’ın boğazlara yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız” dedi.

“ATEŞ AÇAN İRAN UNSURU YOK EDİLECEK”

Trump, ABD güçlerine veya sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini vurguladı.

“Ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecek” diyen Trump, İran’ın mevcut durumun sonuçlarını bildiğini savundu.

“ABLUKA YAKINDA BAŞLAYACAK”

Trump açıklamasının sonunda ablukaya başka ülkelerin de katılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Abluka kısa süre içinde başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı haraçtan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek.”

Trump ayrıca ABD ordusunun gerekli olması halinde İran’a karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamasının tamamı bu şekilde:

"Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek konu, NÜKLEER meselesi, çözülemedi.

ABD Donanması, dünyanın en iyisi olarak, derhal Hürmüz Boğazı’na giriş yapmaya veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak.

Bir noktada “herkesin girip çıkabildiği” bir düzene ulaşacağız, ancak İran “bir yerde mayın olabilir” diyerek buna izin vermedi, bunu da sadece kendileri biliyor.

Donanmamıza, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her gemiyi tespit etme ve durdurma talimatı verdim. Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş sağlayamayacak. Ayrıca İran’ın boğazlara yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız.

Bize ya da sivil gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru YOK EDİLECEK! İran, ülkesini zaten yıkıma uğratan bu durumu nasıl sona erdireceğini herkesten iyi biliyor.

Abluka kısa süre içinde başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı haraçtan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek.

Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Ayrıca uygun bir zamanda tamamen hazır durumdayız ve ordumuz İran’dan geriye kalanları da bitirecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

