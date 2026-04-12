Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama

ABD ile İran arasında Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmelerden anlaşma çıkmadı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı.

Trump, görüşmelerin birçok başlıkta ilerleme sağladığını ancak en önemli konunun çözülemediğini belirtti.

“EN ÖNEMLİ KONU NÜKLEER MESELEYDİ”

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı. Ancak gerçekten önemli olan tek konu olan nükleer mesele çözülemedi.”

“ABD DONANMASI ABLUKAYI BAŞLATACAK”

Trump, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda abluka süreci başlatacağını duyurdu.

ABD Başkanı, “ABD Donanması dünyanın en iyisi olarak derhal Hürmüz Boğazı’na giriş yapmaya veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak” dedi.

“GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEYEN GEMİLER DURDURULACAK”

Trump, İran’ın boğazdan geçen gemilerden yasa dışı şekilde geçiş ücreti aldığını iddia ederek ABD Donanması’na bu gemileri tespit etme ve durdurma talimatı verdiğini söyledi.

Trump, “Donanmamıza uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her gemiyi tespit etme ve durdurma talimatı verdim. Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş sağlayamayacak” ifadelerini kullandı.

“MAYINLAR İMHA EDİLECEK”

Trump ayrıca İran’ın boğazlara yerleştirdiğini öne sürdüğü mayınların da imha edileceğini belirtti.

ABD Başkanı, “İran’ın boğazlara yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız” dedi.

“ATEŞ AÇAN İRAN UNSURU YOK EDİLECEK”

Trump, ABD güçlerine veya sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini vurguladı.

“Ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecek” diyen Trump, İran’ın mevcut durumun sonuçlarını bildiğini savundu.

“ABLUKA YAKINDA BAŞLAYACAK”

Trump açıklamasının sonunda ablukaya başka ülkelerin de katılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Abluka kısa süre içinde başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı haraçtan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek.”

Trump ayrıca ABD ordusunun gerekli olması halinde İran’a karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamasının tamamı bu şekilde: