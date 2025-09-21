İsrail'de art arda füze alarmları: Ordudan açıklama

İsrail ordusu sözcüsü, Aşdod bölgesinde sirenlerin çalmasının ardından Gazze Şeridi'nden iki roketin ateşlendiğini bildirdi. Belirtilene göre roketlerden biri önlendi, diğeri ise açık bir alanda patladı.

İsrail acil arama ve kurtarma servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

YARALI VEYA BÜYÜK HASAR BİLDİRİLMEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden İsrail’in güneyindeki Aşdod'a iki füze atıldığını açıkladı.

Orduya göre, roketlerden biri hava savunma sistemleri tarafından önlendi, ikincisi ise açık bir alana düştü. Aşdod'un doğu mahallelerinde ve yakın kasabalarda sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, şu ana kadar yaralı veya büyük hasar bildirilmedi. Aşdod'a en son 6 Nisan'da roket saldırısı düzenlenmişti.