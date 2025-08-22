Son Dakika | Husiler'den İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de sirenler devrede

Kızıldeniz'de İsrail ve ABD'ye yönelik saldırılarla dikkat çeken Husiler, Yemen topraklarından İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı.

Saldırının ardından İsrail'in başkenti sirenler çalarken, hava savunma sistemi devreye girdi. Öte yandan Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı hava sahasının da kapatıldığı bildirildi.

İsrail medyasının aktardığına göre füzeler etkisiz hale getirildi ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.