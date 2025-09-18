Son dakika | Batı Şeria-Ürdün sınırında saldırı: 2 İsrailli öldü

Olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria arasında sınır kapısı olarak işlev gören Kral Hüseyin Köprüsü'nde 2 kişi İsrail tarafında ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 İsrailli öldü, "birçok" İsrailli'nin ise yaralandığı açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin ise "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

2 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan bir yetkili, Allenby sınır kapsıında silah sesleri duyulduğu yönünde bir ihbar alındığını söyledi.

Daha sonra İsrail ordusu Fransızca sözcüsü Olivier Rafowicz tarafından yapılan açıklamada 1 İsrailli’nin öldüğü duyuruldu. Bu açıklamadan sonra ölü İsrailli sayısı 2 olarak güncellendi.

“İsrail ile Ürdün arasındaki Allenby Köprüsü geçiş noktasında bir saldırı sonucu bir kişi öldü, yaralılar var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Ürdün tarafından köprüye girmiş olabilecekleri tahmin ediliyor.”

BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırının gerçekleştiği bölgeden ilk görüntüler ortaya çıktı

İsrail acil yardım ve kurtarma servisi Magen David Adom iki İsrailli'nin ağır yaralandığını açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu tarafından yaralı sayısı "birçok" ölü sayısı ise 2 olarak güncellendi.

Olay yerinden görüntüler (Magen David Adom)

İsrail ordusu “ayrıntılar kontrol ediliyor” açıklamasını yaptı. Bölge kapatıldı.