Son Dakika | İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İsrail tarafından yapılan açıklamada dün imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün TSİ 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ordunun bu kapsamdaki kısmi geri çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Gazzeliler şehre geri dönmeye başladı.

İsrail ve Hamas arasında dün Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde imzalanan ateşkes, İsrail ordusunun geri çekilmesinin tamamlanmasıyla resmen yürürlüğe girdi. Gazzeliler, enkaz halindeki evlerine geri dönüşe başladı.

gazzeliler-sehre-geri-donuyor.jpg
İsrail'in geri çekilmeyi tamamladığını açıklamasının ardından Filistinliler Gazze şehrine geri dönüyor.

SOYKIRIMDA HAYATTA KALAN GAZZELİLER ŞEHRE DÖNÜYOR

İsrail'in ateşkesin başladığını resmen duyurmasının ardından binlerce Filistinlinin Gazze şehrine geri dönmek için yola çıktığı görüldü.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

İsrail ordusu ateşkes kapsamında başlatılan kısmi geri çekilmenin tamamlandığını duyurdu.

MSB'den Gazze için görev gücü açıklamasıMSB'den Gazze için görev gücü açıklaması

Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat 12:00 itibarıyla İsrail ordusu güçleri, ateşkes anlaşması ve rehinelerin iadesi çerçevesinde, güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlandılar. Güney Komutanlığı'ndaki ordu güçleri bölgede konuşlanmış durumda ve acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edecekler.”

İSRAİL DÜN İŞARET ETMİŞTİ

İsrail hükümeti sözcüsü Shosh Bedrosian perşembe günü gazetecilere, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plana göre kademeli olarak geri çekilirken, sözde “Sarı Hat'a” yeniden konuşlandırılacağını söylemişti.

trump-gazze-plani-ilk-asama-israil-cekilmesi1-003.jpg
Beyaz Saray tarafından yayımlanan İsrail ordusunun ilk aşamada geri çekileceği hattı gösteren harita

Trump'tan Gazze açıklaması: Kimse yerinden zorla çıkarılmayacakTrump'tan Gazze açıklaması: Kimse yerinden zorla çıkarılmayacak

Geri çekilme sürecinin bu ilk aşamasında, İsrail işgali Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü elinde tutmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Dünya
İsrail'in kaçırdığı Türk vatandaşları hakkında açıklama
İsrail'in kaçırdığı Türk vatandaşları hakkında açıklama
Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı
Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı