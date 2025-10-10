Son Dakika | İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı
İsrail ve Hamas arasında dün Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde imzalanan ateşkes, İsrail ordusunun geri çekilmesinin tamamlanmasıyla resmen yürürlüğe girdi. Gazzeliler, enkaz halindeki evlerine geri dönüşe başladı.
SOYKIRIMDA HAYATTA KALAN GAZZELİLER ŞEHRE DÖNÜYOR
İsrail'in ateşkesin başladığını resmen duyurmasının ardından binlerce Filistinlinin Gazze şehrine geri dönmek için yola çıktığı görüldü.
ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU
İsrail ordusu ateşkes kapsamında başlatılan kısmi geri çekilmenin tamamlandığını duyurdu.
Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Saat 12:00 itibarıyla İsrail ordusu güçleri, ateşkes anlaşması ve rehinelerin iadesi çerçevesinde, güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlandılar. Güney Komutanlığı'ndaki ordu güçleri bölgede konuşlanmış durumda ve acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edecekler.”
İSRAİL DÜN İŞARET ETMİŞTİ
İsrail hükümeti sözcüsü Shosh Bedrosian perşembe günü gazetecilere, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plana göre kademeli olarak geri çekilirken, sözde “Sarı Hat'a” yeniden konuşlandırılacağını söylemişti.
Geri çekilme sürecinin bu ilk aşamasında, İsrail işgali Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü elinde tutmaya devam edecek.