Trump'tan Gazze açıklaması: Kimse yerinden zorla çıkarılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, Gazze'deki barış planının tüm bölge ülkeleri tarafından desteklendiğini ve sürecin iyi işleyeceğini belirtti. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilip edilmeyeceği yönündeki soruya Trump, "Hayır, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan." dedi.

İsrail kabinesi ateşkesi onayladı

ESİRLER PAZARTESİ VEYA SALI SERBEST KALIYOR

Ateşkesin bir parçası olan esir takası sürecine de değinen Trump, serbest bırakılma tarihi hakkında somut bilgi verdi:

"Esirler Pazartesi veya Salı günü serbest bırakılacak. Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor."

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VE "SEKİZ SAVAŞ" İDDİASI

Gazetecilerin Nobel Barış Ödülü ile ilgili sorularına da yanıt veren Trump, ödülü kazanma olasılığını "önemsemediğini" dile getirse de, kendi başarılarını vurguladı. Trump, "Tarihte hiç kimse dokuz ay içinde sekiz savaşı bitirmedi. Ben bunu yaptım. Bu daha önce hiç yaşanmadı," diyerek barış çabalarıyla tarihe geçtiğini öne sürdü.

Nobel Komitesi'ne atıfta bulunan Trump, ödülü kazanıp kazanmamasının fark etmeyeceğini belirterek, "Ben bunu ödül için değil, birçok insanın hayatını kurtardığım için yaptım" şeklinde konuştu. Ödülü daha önce alan eski Başkan Barack Obama'yı da eleştirerek, Obama'nın "kötü bir başkan" olmasına ve "hiçbir şey yapmamasına" rağmen ödül aldığını iddia etti.