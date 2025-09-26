Erdoğan’dan ABD dönüşü Kıbrıs’ta seçim açıklaması

Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalar yaptı. 19 Ekim’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılacak seçimlere değinen Cumhurbaşkanı, sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin federasyon tartışmalarına girmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD ziyaretini tamamladı. Dönüş yolunda uçakta muhabirlerin sorularını yanıtlarken KKTC'deki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Türkiye’nin Ada’da iki devletli çözümü savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında Türkiye’nin bölgedeki politikasında değişiklik olup olmayacağına dair soruyu cevaplayan Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs adası için iki devletli çözüm tutumunun net olduğunu söyledi.

‘FEDERASYON TARTIŞMALARINA ÇEKİLMEYECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı, federasyon tartışmalarına girilmeyeceğini vurgularken bu tutuma seçim sonuçlarının etki etmeyeceğini kaydetti:

"Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir.

‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK GERÇEKÇİ OPSİYON’

Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabımızda bunu zaten açık açık dile getirdik. Tavrımızı orada bir kez daha ortaya koyduk; tüm dünyaya ilan ettik. Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur.

Süleyman Soylu'yu Türkiye kesmedi şimdi de KKTC'de seçim için sahaya çıktıSüleyman Soylu'yu Türkiye kesmedi şimdi de KKTC'de seçim için sahaya çıktı

‘KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYIZ’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri hayırlara vesile olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki; Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır. Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Son dakika | Rusya ve İran nükleer anlaşmayı açıkladı
Son dakika | Rusya ve İran nükleer anlaşmayı açıkladı
