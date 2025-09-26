Erdoğan’dan ABD dönüşü Kıbrıs’ta seçim açıklaması

Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD ziyaretini tamamladı. Dönüş yolunda uçakta muhabirlerin sorularını yanıtlarken KKTC'deki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Türkiye’nin Ada’da iki devletli çözümü savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında Türkiye’nin bölgedeki politikasında değişiklik olup olmayacağına dair soruyu cevaplayan Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs adası için iki devletli çözüm tutumunun net olduğunu söyledi.

‘FEDERASYON TARTIŞMALARINA ÇEKİLMEYECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı, federasyon tartışmalarına girilmeyeceğini vurgularken bu tutuma seçim sonuçlarının etki etmeyeceğini kaydetti:

"Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir.

‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK GERÇEKÇİ OPSİYON’

Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabımızda bunu zaten açık açık dile getirdik. Tavrımızı orada bir kez daha ortaya koyduk; tüm dünyaya ilan ettik. Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur.

‘KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYIZ’