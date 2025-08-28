Erdoğan ve Zelenski telefonda görüştü

Erdoğan ve Zelenski telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yayımlanan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'ALASKA VE VAŞİNGTON'U TAKİP EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

'TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti."

