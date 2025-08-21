Erdoğan Macron ile görüştü
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Görüşmede Rusya-Ukrayna barış süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındığı belirtildi.