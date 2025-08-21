Erdoğan Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Rusya-Ukrayna barış süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini ifade etti.