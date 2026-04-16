Son Dakika | Çin'den İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı

Son dakika... Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın egmenliği ve güvenliğinin korunması gerektiği kadar Hürmüz Boğazı’nda da normal deniz trafiğinin yeniden sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ele alındı.

WANG YI’DEN HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Wang Yi, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın egemenliği ve güvenliğinin saygı görmesi ve korunması gerektiği kadar, bu su yolundaki seyir özgürlüğü ve güvenliğinin de garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumun boğazda normal seyrüseferin yeniden sağlanması konusunda oybirliği içinde olduğunu ifade etti.

“BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILMIŞTIR”

Wang, durumun kritik bir dönüşüm aşamasında olduğunu ve barış için bir fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Çin’in, İran, bölge ve dünyanın çıkarlarına uygun olduğunu belirttiği ateşkesin ve müzakerelerin sürdürülmesini desteklediğini vurguladı.

ÇİN’DEN YATIŞTIRMA ÇABALARI

Wang Yi, Çin’in durumu yatıştırmak ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini teşvik etmek için çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
