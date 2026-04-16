Son Dakika | Çin'den İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ele alındı.

WANG YI’DEN HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Wang Yi, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın egemenliği ve güvenliğinin saygı görmesi ve korunması gerektiği kadar, bu su yolundaki seyir özgürlüğü ve güvenliğinin de garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumun boğazda normal seyrüseferin yeniden sağlanması konusunda oybirliği içinde olduğunu ifade etti.

“BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILMIŞTIR”

Wang, durumun kritik bir dönüşüm aşamasında olduğunu ve barış için bir fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Çin’in, İran, bölge ve dünyanın çıkarlarına uygun olduğunu belirttiği ateşkesin ve müzakerelerin sürdürülmesini desteklediğini vurguladı.

ÇİN’DEN YATIŞTIRMA ÇABALARI

Wang Yi, Çin’in durumu yatıştırmak ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini teşvik etmek için çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.