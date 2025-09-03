Son dakika! BM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldı

BM Engelli Hakları Komitesi, İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'de yaklaşık iki yıl içinde yaklaşık 40.500 çocuğun “savaşla ilgili yeni yaralanmalara” maruz kaldığını ve bunların yarısından fazlasının engelli kaldığını söyledi.

Filistin topraklarındaki durumu inceleyen rapor kapsamında, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sırasında İsrail'in verdiği tahliye emirlerinin işitme veya görme engelli kişiler için “çoğu zaman ulaşılamaz” olduğunu ve “tahliyeyi imkansız hale getirdiğini” ortaya koydu.

ONUR KIRICI KOŞULLARDA KAÇMAYA ZORLANDILAR

Raporda, “Engelli kişilerin, hareket yardımı olmadan kum veya çamurda sürünerek güvenli olmayan ve onur kırıcı koşullarda kaçmaya zorlandıklarının da bildirildiği” ifade edildi.

Komite ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasına getirilen kısıtlamaların engellileri orantısız bir şekilde etkilediğini belirtti.

“Engelli kişiler, yardımların ciddi şekilde kesintiye uğramasıyla karşı karşıya kaldılar ve bu da birçok kişinin yiyecek, temiz su veya hijyenden mahrum kalmasına ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı hale gelmesine neden oldu” denildi.

