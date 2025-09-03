Son dakika! BM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldı

Son dakika! BM: Gazze'de en az 21 bin çocuk engelli kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Gazze'de en az 21 bin çocuğun engelli hale geldiğini söyledi.

BM Engelli Hakları Komitesi, İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'de yaklaşık iki yıl içinde yaklaşık 40.500 çocuğun “savaşla ilgili yeni yaralanmalara” maruz kaldığını ve bunların yarısından fazlasının engelli kaldığını söyledi.

Filistin topraklarındaki durumu inceleyen rapor kapsamında, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sırasında İsrail'in verdiği tahliye emirlerinin işitme veya görme engelli kişiler için “çoğu zaman ulaşılamaz” olduğunu ve “tahliyeyi imkansız hale getirdiğini” ortaya koydu.

ONUR KIRICI KOŞULLARDA KAÇMAYA ZORLANDILAR

Raporda, “Engelli kişilerin, hareket yardımı olmadan kum veya çamurda sürünerek güvenli olmayan ve onur kırıcı koşullarda kaçmaya zorlandıklarının da bildirildiği” ifade edildi.

Komite ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasına getirilen kısıtlamaların engellileri orantısız bir şekilde etkilediğini belirtti.

“Engelli kişiler, yardımların ciddi şekilde kesintiye uğramasıyla karşı karşıya kaldılar ve bu da birçok kişinin yiyecek, temiz su veya hijyenden mahrum kalmasına ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı hale gelmesine neden oldu” denildi.

Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı: ABD kontrol edecek halk tehcir edilecekTrump’ın Gazze planı ortaya çıktı: ABD kontrol edecek halk tehcir edilecek

Gazze'de son 24 saatte 88 Filistinli İsrail'in soykırımında öldürüldüGazze'de son 24 saatte 88 Filistinli İsrail'in soykırımında öldürüldü

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
Son dakika | Şam'da havalimanı yakınlarındaki askeri üste patlama
Son dakika | Şam'da havalimanı yakınlarındaki askeri üste patlama
ChatGPT’ye erişim sorunu: OpenAI’dan açıklama
ChatGPT’ye erişim sorunu: OpenAI’dan açıklama