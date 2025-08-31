Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı: ABD kontrol edecek halk tehcir edilecek

Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı: ABD kontrol edecek halk tehcir edilecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceden genel çerçevesiyle açıkladığı, Gazze için Filistinlilerin tehcir edilmesini öngören planının ayrıntıları ortaya çıktı.

ABD merkezli Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Savaş sonrası Gazze" planında, Gazze'de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun tamamının belirli bir ücret karşılığında "gönüllü" olarak başka bölgelere yerleştirilmesi yer alıyor.

Gönüllü olarak göç etmeyen Filistinliler ise “kapalı ve güvenli” bölgelerde “yaşayabilecek”

Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını paylaşıldı.

YÖNETİMİ ABD DEVRALACAK

Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

FİLİSTİNLİLER TEHCİR EDİLECEK

Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

PLANI İMZALAYAN İSRAİLLİLER

Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'yu Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

Trump'ın Gazze niyeti ortaya çıktı: Sürgünden başka şeyler de planlamışTrump'ın Gazze niyeti ortaya çıktı: Sürgünden başka şeyler de planlamış

Özgür Özel'den Trump'a Gazze tepkisi: Dünyanın sahibi misin?Özgür Özel'den Trump'a Gazze tepkisi: Dünyanın sahibi misin?

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

