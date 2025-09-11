Bir Avrupa ülkesi daha Filistin'i tanıyacağını duyurdu

Hem Filistin’in hem İsrail’in tanınmasını öngören iki devletli çözüm kapsamındaki deklarasyonu Estonya da katılacağını açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Estonya, Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin New York Deklarasyonu'na katıldı.

ESTONYA HÜKÜMETİ RESMEN ONAYLADI

Açıklamada, “Bugün, 11 Eylül'de, hükümet Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümünü destekleyen New York Deklarasyonu'na Estonya'nın katılımını onayladı” dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanı Margus Tsakhkna'nun sözleri de aktarıldı. Tsakhkna, Estonya'nın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

NEW YORK DEKLARASYONU NEDİR?

30 Temmuz'da, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ortak başkanlığında, Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü konulu uluslararası bir konferans New York'ta düzenlendi.

Katılımcılar, nihai bildiri olan New York Deklarasyonu'nda, iki devletli çözüm kavramının uygulanması çerçevesinde adımların atılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ve bölge halkları için daha iyi bir gelecek sağlayacak Filistin-İsrail çatışmasının adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettiler.