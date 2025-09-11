Bir Avrupa ülkesi daha Filistin'i tanıyacağını duyurdu

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Estonya, perşembe günü, İsrail-Filistin arasında iki devletli çözüm ve bu kapsamda Filistin Devleti'nin tanınmasını öngören Suudi Arabistan-Fransa öncülüğündeki New York Deklarasyonu'nu imzalayacağını duyurdu. Deklarasyon kapsamındaki toplantı 30 Temmuz'da yapılmıştı.

Hem Filistin’in hem İsrail’in tanınmasını öngören iki devletli çözüm kapsamındaki deklarasyonu Estonya da katılacağını açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Estonya, Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin New York Deklarasyonu'na katıldı.

Fransa'dan Filistin için bir tarihi karar daha!Fransa'dan Filistin için bir tarihi karar daha!

ESTONYA HÜKÜMETİ RESMEN ONAYLADI

Açıklamada, “Bugün, 11 Eylül'de, hükümet Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümünü destekleyen New York Deklarasyonu'na Estonya'nın katılımını onayladı” dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanı Margus Tsakhkna'nun sözleri de aktarıldı. Tsakhkna, Estonya'nın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

NEW YORK DEKLARASYONU NEDİR?

30 Temmuz'da, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ortak başkanlığında, Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü konulu uluslararası bir konferans New York'ta düzenlendi.

SON DAKİKA! Fransa Filistin devletini tanıyacakSON DAKİKA! Fransa Filistin devletini tanıyacak

Katılımcılar, nihai bildiri olan New York Deklarasyonu'nda, iki devletli çözüm kavramının uygulanması çerçevesinde adımların atılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme ve bölge halkları için daha iyi bir gelecek sağlayacak Filistin-İsrail çatışmasının adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettiler.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Dünya
Japonya Filistin için seferber oldu
Japonya Filistin için seferber oldu
İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi
İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi
ABD'de Gizli Servis alarma geçti: Trump’a suikasttan mı şüpheleniliyor?
ABD'de Gizli Servis alarma geçti: Trump’a suikasttan mı şüpheleniliyor?