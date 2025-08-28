Fransa'dan Filistin için bir tarihi karar daha!
İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalan Filistin'i tanıma kararı alan Fransa, bir tarihi karara daha imza atmaya hazırlanıyor.
İsrail televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, işgal altındaki Ramallah kentinde büyükelçilik açmayı düşündüklerini ifade etti.
FRANSA'DAN BİR TARİHİ ADIM DAHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin'i tanınayacaklarını duyurmuştu.
Bu kapsamda İsrail'in Kanal 12 televezyonuna konuşan Macron'un İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, Paris'in Filistin devletini tanıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planına Fransa olarak karşı çıktıklarını ifade eden Bronchtein, Ramallah'ta büyükelçilik açmayı gözden geçirdiklerini belirtti.
Öte yandan Macron'un Temsilcisi, Gazze kentini işgal etmesi halinde "İsrail'in uluslararası toplumdan güçlü bir direnişle karşı karşıya kalacağını" savundu.
Kaynak:AA