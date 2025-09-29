Son dakika | Beyaz Saray'dan Gazze'de anlaşma açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu görüşmesi öncesi, ABD televizyonu Fox News'ta açıklamalarda bulundu.

Leavitt, katıldığı canlı yayında Gazze'de anlaşmaya varılmaya çok yakın olunduğuna değindi. Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Anlaşma çok yakın. Trump, Gazze'deki katliamın sona ermesini ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ve İsrail, savaşı sona erdirmek için tavizler vermelidir."

'DOSTUMUZ NETANYAHU İLE SÜREKLİ TEMASTAYIZ'

Trump, dostumuz ve müttefikimiz Netanyahu ile sürekli temas halindedir. Amerikan yönetimi, bu süreç boyunca Hamas ile doğrudan ve dolaylı görüşmeler yapmaktadır.

'İKİ TARAF DA MEMNUNİYETSİZ AYRILABİLİR'

"Taviz vermek, bu çatışmayı nihayetinde sona erdirecek yoldur. Gazze'deki çatışma müzakere yoluyla sona ermelidir. İsrail de biraz taviz vermeli. her iki taraf da müzakerelerden bir miktar memnuniyetsiz ayrılabilir."

'YOĞUN BİR GÜNDEMİMİZ VAR'

"Trump, New York'ta Arap müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bir araya gelerek onları dinledi ve endişelerini anladı. Trump, Biden yönetiminin bıraktığı kaosu sona erdirmek için harika ekibiyle birlikte çalıştı. Gazze ile ilgili barış planını sonuçlandırmayı umuyoruz ve bugün yoğun bir gündemimiz var."

'HAMAS VE İSRAİL'İN ANLAŞMASINI UMUYORUZ'

"Hamas ve İsrail'in savaşı durdurmak için bir plan üzerinde anlaşmaya varmasını umuyoruz. Başkan da bunu bekliyor ve umuyor."

TRUMP ANLAŞMA HAKKINDA KATAR İLE GÖRÜŞECEK

"Trump, Washington ile Hamas arasında önemli bir arabulucu rolü oynayan Katar'daki dostlarımızla görüşecek. Hamas ile doğrudan ve dolaylı görüşmeler yaptık."

Ayrıntılar geliyor...