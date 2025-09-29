Netanyahu bugün Beyaz Saray’a geliyor! Trump: İlk kez hepimiz özel bir şey için hazırız

Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırım savaşını sona erdirme taleplerini reddetmesinden birkaç gün sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, en önemli destekçisi olan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

NETANYAHU’YA İKTİDAR ORTAKLARI BASKI YAPIYOR

Pazartesi günü Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile yapılacak görüşme, hassas bir dönemde gerçekleşiyor. İsrail, uzun süredir sadık müttefikleri olan birçok ülkenin desteğini kaybederek giderek daha fazla izole oluyor. Yurt içinde ise Netanyahu'nun iktidar koalisyonu zaman zaman Başbakanı hedef alıyor. Netanyahu’nun aşırı sağcı ortakları Gazze’ye yönelik saldırıların artırılıp bölgeye yardım girişinin tamamen durdurulması ile Batı Şeria’nın ilhak edilmesi için çağrılarını sürdürüyor.

Trump'tan kritik Orta Doğu açıklaması: Gazze'ye mi işaret etti?

‘HERKES ÖZEL BİR ŞEY İÇİN BİR ARAYA GELDİ’

Görüşme öncesi sosyal medya hesabından, “Orta Doğu'da BÜYÜKLÜK için gerçek bir şansımız var. Tarihte ilk kez, herkes özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız!!! Başkan DJT. [Donald J. Trump]” açıklamasını yaptı.

Trump’ın bu paylaşımı, yakın zamandaki açıklamalarının da bağlamında Gazze için bir anlaşmanın duyurulabileceğine yoruldu. Ancak İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını durdurmayı reddediyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Bu kapsamda görüşme için önemli noktalardan biri İsrail’in ve ABD’nin ortak zeminde buluşup buluşamayacağı olarak belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da görüşmüştü

İki liderin Oval Ofis'te bir araya gelmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.